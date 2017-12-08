الجيل الجديد يهوى التجربة

الدمام ـ أحمد الداود | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

اعتبر جعفر السليس مدير المنتخبات المدرسية في المنطقة الشرقية سابقاً أن الرياضة المدرسية قادرة على المشاركة في نجاح الاتحادات الجديدة متى ما كان هناك تعاون حقيقي ما بين وزارة التعليم واللجنة الأولمبية.

وأضاف: "هناك قدرة كبيرة على تحقيق الكثير في هذه الاتحادات المستحدثة لأن الجيل الجديد يهوي التجربة وأعتقد أن نجاح هذه الاتحادات سيكون أكبر إذا ما كان هناك تعاون حقيقي بينها وبين وزارة التعليم".

وزاد: "في السعودية لدينا طلب أكثر من العرض فيما يخص مجالات الرياضة والترفيه ووجود هذه الاتحادات الجديدة من شأنه أن يخلق حراكاً رياضياً جديداً وأن يساهم في تعزيز القيمة الرياضية للسعودية وهذا هو الطموح والتحدي".