الاتحادات الجديدة تنقذ الهواة من الخسائر

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

استبشر الآلاف من هواة الألعاب المختلفة بقرار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذي قضى بإطلاق 16 اتحاداً رياضياً جديداً ضمن إستراتيجية تسعى من خلالها اللجنة الأولمبية بدعم من الهيئة العامة للرياضة لنشرها وزيادة عدد الممارسين لها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السعودية مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات المعنية باتحادات "اتحاد فنون القتال المتنوعة، اتحاد الغوص، اتحاد الكروست فيت، السباق الثلاثي، كرة القدم الأمريكية، ألعاب الكانو، لعبة لاكروس، التجديف، التسلق، الركبي، كرة القاعدة، الكريكت، الهوكي، البولو، الجوجيتسو، الملاحة الشراعية" لتفعيل إجراءات التأسيس بعد انعقاد الجمعية العمومية بعد غد الإثنين.



رؤية 2030

وتأتي إضافة تلك الاتحادات انطلاقاً لتحقيق جوانب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى زيادة عدد الممارسين للرياضة بجانب أهداف اللجنة الأولمبية التي تسعى للحضور بأعداد كبيرة في المحافل القارية والدولية في مختلف الألعاب بعد النجاحات التي تحققت على مستوى الألعاب الفردية والجماعية خلال الأعوام القليلة الماضية.



وجهة جديدة

وكان العديد من هواة الألعاب التي تم استحداث اتحادات جديدة لها قد تعودوا على ممارسة تلك الألعاب خارج السعودية وتكبد عناء السفر وصرف الأموال في سبيل الوصول للأماكن الخاصة لممارسة هواياتهم.

ومع انطلاق تأسيس تلك الألعاب بدعم الهيئة العامة للرياضة ستوفر اللجنة الأولمبية الكثير من الأموال على الهواة في حال إنشاء الأماكن المخصصة لممارسة الألعاب وتأسيس مرجعية خاصة برئيس وأعضاء مجلس إدارة كما هو الحال مع الرياضات البحرية التي نجحت في وقت قصير في تنظيم 3 بطولات سجلت نجاحاً باهراً وسط حضور ومشاركة مئات الممارسين للرياضات البحرية.

كما أن الاتحادات الجديدة ستفتح أبواباً للشركات الراعية وكذلك توفر العديد من الوظائف للشباب السعودي بحانب زيادة الخبرة للجان العاملة والمنظمين لتلك البطولات في حال إعلان بدء نشاطها رسمياً.