الشباب يحتاج إلى التنوع

الدمام ـ أحمد الداود | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

بين المهندس زهير المسكين المتابع لكرة القدم الأمريكية وكرة القاعدة (البيسبول) أنه تمنى منذ أعوام استحداث هذه الألعاب في المملكة خاصة بعد أعوام طويلة في الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية كانت اللعبة أحد مصادر المتعة له ولغيره من السعوديين.

وأضاف: "بعد سفري للدراسة في الولايات المتحدة والانقطاع عن مزاولة كرة القدم كانت متابعة كرة القدم الأمريكية والبيسبول جزءاً من اهتمامي مثلي مثل بقية السعوديين هناك، ولا شك أن إطلاق هذه الاتحادات ليس مجرد ممارسة للرياضة وإنما انفتاح للرياضة السعودية على شريحة جديدة من الرياضيين داخل السعودية وخارجها وهذا ما نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأكمل: "حتى الاتحادات الأخرى المستحدثة تعبر عن نسيج متنوع من الرياضات والمعارف الإنسانية وانفتاح السعودية عليها هو مواكبة للعصر وتحقيق لتطلعات وغايات الشعب والقيادة السعودية".