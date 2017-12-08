النجاح مرهون بالعمل

الدمام ـ أحمد الداود | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

اعتبر زهيـر الضامــن المعلق الرياضي في الألعاب المختلفة أن نجاح الاتحادات الجديدة مرهون بالعمل، مؤكداً أن التحدي الأكبر الذي ينتظر هذه الاتحادات هو العمل على إنتاج أبطال أولمبيين وتعزيز العمل في هذا الحقل، مبيناً أن هذا الأمر لن يتم إلا ببذل جهود كبيرة وتفعيل الاتحادات الحديثة والقديمة.

وأوضح الضامن أن السعودية قادرة على احتضان المزيد من الاتحادات الرياضية داخل مظلة اللجنة الأولمبية لكن النجاح يرتبط بوجود ادارات تملك كفاءة عالية وتستطيع رسم خارطة الطريقة الصحيحة لتحقيق ما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "الحكم على الاتحادات الجديدة ما زال مبكراً، والشباب يحتاج إلى مثل هذه الاتحادات لأنه متى ما تنوعت الألعاب زادت خياراته".