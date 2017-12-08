فنون القتال المتنوع

| Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

تعد لعبة فنون القتال المتنوع من أقدم الرياضات في العالم فهي موجودة منذ عصر الإغريق والرومان لكن تم تطويرها مع مرور الأعوام، وتمزج اللعبة بين خليط الكاراتيه، كونج فو، التايكواندو، الجودو، الملاكمة، الجوجوتسو والمصارعة الرومانية.

ظهر القتال المتنوع على يد عائلة جريسي وهي عائلة برازيلية قام الأب وهو هيليو جريسي أثناء إقامته بالبرازيل بتعلم الجودو في صغره وقام بالعديد من التعديل على الجودو وركز على القتال الأرضي أكثر من الرميات. وبدأ في خوض تحديات مع لاعبين يابانيين من أبرزهم أسطورة الجودو كامورا.