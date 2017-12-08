انتظرت قرار الغوص 20 عاما

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

امتدح علوي مكي مدير مكتب هيئة الرياضة في القطيف سابقاً استحداث اتحادات رياضية جديدة، مؤكداً أن هذه الاتحادات ستشكل نقلة نوعية، خاصة الرياضات البحرية لوجود شريحة واسعة من الشباب تعشقها وتجيد ممارستها.

وأشار علوي السباح العالمي السابق الذي أصبح أول سعودي يقطع "المانش" إلى أنه خاطب الرئاسة العامة لرعاية الشباب "الهيئة العامة للرياضة حالياً" إبان تكليفه برئاسة مكتب رعاية الشباب في القطيف قبل 20 عاماً بمقترح اعتماد لجان الصيد والغوص لحاجتهم إلى مظلة نظامية لكن المقترح لم يجد التفاعل.