الاتحادات الجديدة تحفز على الإبداع

الدمام ـ أحمد الداود | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

أوضح علي السيهاتي أمين عام نادي الخليج أن الأندية قادرة على احتضان رياضات وألعاب جديدة، مبيناً أن الشباب يستحق أن توفر له مناشط رياضية جديدة لأن وجودها إثراء للحركة الرياضية خاصة في خضم ما تعيشه من تطورات في الساحة المحلية والإقليمية.

واستدرك: "هناك حقيقة لا تقبل المناقشة وهي أننا ولله الحمد في السعودية نحظى بوجود شباب مبدع قادر على التميز في مختلف حقول الرياضة والمعارف ولذلك وجود هذه الاتحادات يحفز الشباب على الإبداع والمزيد من التميز ويبعدهم عن بعض الممارسات غير الحميدة".

واختتــم الســيهاتــي تصريحاته: "ما نلمسه من جهود يجعلنا نتأكد أننا أمام مستقبل واعد لرياضتنا السعودية وأن الفرص باتت أوسع وأكبر لتميز الشباب بعد هذه الفرص الجديدة".