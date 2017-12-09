الزعيم حصريا على التلفزيون السعودي

القاهرة ـ الرياضية | Saturday, 09 December 2017 - 15:53 pm

وقع خالد مدخلي مدير قناة السعودية عقدًا أمس في العاصمة المصرية القاهرة مع شركة ماجنوم للإنتاج الفنـــي للإعلان لعرض مسلسل نجـــم الكوميديا عادل إمام الجديد الذي يحمل عنـــوان عوالم خفية خلال شهر رمضان المقبــل حصريا، ومثل الشــركة المنتج هشــام تحسين، والمـخرج رامي إمام.

من جانبه، أوضح خالد مدخلي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب التوقيع أن عرض مسلسل النجم عادل إمام سيفتح آفاق للتعاون مع التلفزيون السعودي في المستقبل، مبينا أن هناك خطوات مميزة للتلفزيون السعودي، مشيرا إلى أن عرض مسلسل النجم عادل إمام يعد مكسبا كبيرا.

من جهتـه، أعرب رامي إمام عن سعادته بالتعاون مــع التلفزيون السعودي، وقـال: "التلفزيون السعودي إنه لاعب قوي ومنافس كبير في مجال الدراما"، مشيراً إلى أن مسلسل عادل إمام سيحمل العديد من المفاجآت التي يتمنى أن تلقى إعجاب المشاهدين .