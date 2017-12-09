اتحاد القدم يوقف توصيات الأرجنتيني باوزا

الرياض- عبدالرحمن مشبب | Saturday, 09 December 2017 - 17:21 pm

أوقف اتحاد القدم السعودي الأخذ بالتعديلات التي أوصى المدرب السابق للمنتخب الأول الأرجنتيني إدجاردو باوزا بإدخالها على "روزنامة" المنافسات المحلية، لحين التعرف على البرنامج الإعدادي الجديد الذي سيقدمه مواطنه خوان أنطونيو بيتزي المدرب الجديد.



وينتظر أن يصل بيتزي منتصف الأسبوع الجاري إلى الرياض، للاجتماع مع إدارة المنتخب ولجنة المسابقات بعد الاطّلاع على "الروزنامة" المحلية.



وسبق للجنة المسابقـات في الاتحاد أن اعتمدت تعديلات باوزا، وذكـرت لـ"الرياضية" مصادر أن الاتحاد السعودي سيوقف العمل بالتعديلات، انتظاراً لبرنامج بيتزي.



ومن المقرر أن يعقد المدرب الجديد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل مراحل إعداد المنتخب وأسماء المنتخبات التي سيواجهها ودياً.

وسيعلن كذلك مستوى تمثيل "الأخضر" ـ في حال مشاركته ـ في كأس الخليج الـ 23 المقرر تنظيمها في الكويت.



وكان بيتزي طلب إقامة معسكر إعدادي للمنتخب في منتصف يناير المقبل، قبل أن يُعلِن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الحظر عن الكرة الكويتية.