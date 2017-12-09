وست هام يعطل انطلاقة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الألمانية - الرياضية | Saturday, 09 December 2017 - 17:46 pm

أوقف فريق وست هام انطلاقة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تغلب عليه 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري.



ويدين وست هام بالفضل في هذا الفوز للاعبه النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.



وبهذه الخسارة توقف رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الثالث، وربما يفقد مركزه غداً الأحد في حال فوز ليفربول على إيفرتون، فيما رفع ويست هام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف أمام وست بروميتش.



يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى له بعد ستة انتصارات وتعادل والثالثة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذ الفوز هو الأول لويست هام بعد 5 هزائم وثلاث تعادلات وهو الفوز الثالث للفريق هذا الموسم بالدوري مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في أربع مباريات.