باتشوكا المكسيكي يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

| Saturday, 09 December 2017 - 16:38 pm

وجه باتشوكا المكسيكي ضربة موجعة للوداد الرياضي المغربي وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2017 للأندية المقامة حاليا بالإمارات ، حيث تغلب عليه 1 -0 اليوم السبت في مباراة حسمت بالوقت الإضافي على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.



وقدم الوداد عرضا قويا وفرض هيمنته على مجريات اللعب لفترات طويلة خلال الوقت الاصلي للمباراة لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف ، وتحولت دفة المباراة إلى باتشوكا في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي خاصة بعد طرد إبراهيم النقاش من صفوف الوداد ، لكن الحسم جاء في الوقت الإضافي بهدف سجله فيكتور جوزمان في الدقيقة 112.



ويلتقي باتشوكا بذلك مع جريميو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي للبطولة، بينما يلتقي الوداد في مباراة تحديد المركز الخامس ، مع الخاسر في المباراة التي تجمع اليوم بين الجزيرة الإماراتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.