البحرين تعتبر مشاركتها في "خليجي 23" دعماً للكويت

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 09 December 2017 - 15:27 pm

اعتبر الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم مشاركة منتخب بلاده في "خليجي 23" دعماً للكويت بعد رفع الايقاف الدولي عنها رسمياً.



وقال خالد بن سلمان، رئيس لجنة المنتخبات البحرينية،: "سعدنا كثيرا برفع عقوبة الايقاف المفروضة على الاتحاد الكويتي، ومشاركتنا في البطولة الخليجية في الكويت تأتي تأكيدا لدعمنا لها وللرياضة الكويتية خاصة بعد رفع الايقاف عنها من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)".



وأضاف "بطولة الخليج تكتسب أهمية وطابعا خاصا، وبالتالي لدينا عدة أهداف من هذه المشاركة، والطابع التنافسي في البطولات الخليجية مميزة وسط الأجواء المحيطة بها سواء بالملعب أو خارجه، كما أن المنتخب البحريني يضم مجموعة من اللاعبين الشباب وبعضهم يخوضون البطولة للمرة الأولى نسعى لكسب الخبرة لهم والاحتكاك".



وأكد أن المنتخب البحريني "يطمح للوصول في هذه البطولة إلى أبعد نقطة وتحقيق اللقب كحق مشروع لجميع المنتخبات"، موضحا "الأمر يتطلب التركيز في كل خطوة، وتحقيق الهدف الأول بالوصول الى الدور نصف النهائي ومن ثم لكل حادث حديث".