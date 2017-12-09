دياز يستبعد ياسر والشلهوب عن مواجهة الفتح

الرياض - حمد الصويلحي | Saturday, 09 December 2017 - 19:55 pm

استبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب عن مواجهة الفتح غداً الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الاحساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب الرباعي المصاب عبدالله الحافظ وعمر خربين ونيكولاس ميليسي وحسن كادش.



وأقفل الهلال تحضيراته الميدانية للمواجهة، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بفرض تدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل الفني عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب.