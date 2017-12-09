رئيس الشباب يطالب جماهيره بعدم القسوة على اللاعبين

الرياض- الرياضية | Saturday, 09 December 2017 - 20:49 pm

طالب أحمد العقيل رئيس نادي الشباب جماهير فريقه بدعم عناصر الفريق الأول في الفترة المقبلة، ونسيان الخسارة الماضية أمام الفيصلي في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.



ووجه الرئيس الشبابي عبر حسابه بتويتر رسالة للجماهير، قال فيها :" عشاق الشباب أقدر عتبكم وزعلكم الجميع يتألم للخسارة وترتيب الفريق ولكن ليس من المنطقي أن نقلل من اللاعبين قبل وبعد كل مباراة وأثناء الموسم ثم نطالب منهم نتائج الوضع الآن يستلزم الدعم والدعم فقط للجميع ومن الجميع وسيكون هناك تطوير وعمل للفريق بحول الله".



وتابع العقيل حديثه قائلاً :" سهل في الحياة التبرير أو الأنتقاد وأصعب شي العمل على تعديل الأخطاء أمامكم خيارين أما ان نعمل سوياً، ونتعاون ليعود الشباب أو نتبادل التبريرات والأنتقادات وتغرق السفينه الشباب يحتاج الجميع مادياً ومعنوياً ولنقف صفاً واحداً إلى نهاية الموسم وبعدها لكل حادث حديث".