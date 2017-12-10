الهاجري: الشائعات تلاحقنا.. لن نبيع عقد البرازيلي

حسام النصر | Sunday, 10 December 2017 - 00:00 am

شدد معدي الهاجري رئيس نادي القادسية على أهمية النقاط التي انتزعها فريقه من أمام ضيفه فريق النصر بعد تغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً وقدموا مستوى وانضباطاً تكتيكياً تمكنوا من خلالهما من تسجيل 3 أهداف وإضاعة العديد من الفرص المحققة. ونفى الهاجري أن يكونوا فكروا في بيع عقد البرازيلي بيسمارك، مشدداً على أنها مجرد شائعات لا صحة لها وقال: "الشائعات تلاحق اللاعبين القدساويين على مستوى المحليين والأجانب". ورفض رئيس القادسية مناقشة الأخطاء الفنية، مؤكداً أن هناك اجتماعاً دورياً بعد كل مباراة يتم من خلاله مناقشة جميع الأمور.