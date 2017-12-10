“عوالم خفية” ينقل التلفزيون السعودي إلى مرحلة جديدة

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 10 December 2017 - 00:00 am

كشف خالد مدخلي مدير القناة السعودية، أن عرض مسلسل "عوالم خفية" على القناة في شهر رمضان المبارك، يأتي ضمن خطوات كبيرة لإحداث نقلة نوعية للتـلفـزيون السعودي، منوها بالدعم الكبير من قبل الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام وداود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

ووصف مدخلي التوقيع مع عادل إمام الممثل المصري القدير بطل مسلسل "عوالم خفية"، بـعـرض مـسـلسـله حـصريا للمرة الأولى في قناة السعودية، بالمرحلة الجديدة والمتميزة للقناة السعودية، مشددا على حرصهم الكبير على التميز في المرحلة المقبلة وتقديم كل ما يرضي المشاهد السعودي والعربي.

وأشار مدخلي إلى أن الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام يدعم كل الخطوات من أجل مرحلة جديدة ومتميزة، مثمنا في الوقت نفسه دور داود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيـون، صـــاحب الفكرة بالتوقيع مع الزعيم عادل إمام لعرض مسلسله في شاشة قناة السعودية، وكذلك على دعمه وثقته بالشباب السعودي وجهده الكبير الذي اختصر به مسافات طويلة بخطوات عملية جبارة.

يشار إلى أن مسلسل "عوالم خفية، من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وبدأ رامى إمام المنتج والمخرج التحضيرات الفعلية للمسلسل بجلسات عمل مع عادل، للوقوف على الشكل النهائي للمسلسل، خاصة بعد الانتهاء من كتابة الـ 3 حلقات الأولى، إضافة إلى حجز استوديو نحاس وبناء الديكور الرئيسى للعمل فيه.