منى بطلة “وشوش وأقنعة”

القاهرة ـ الرياضية | Sunday, 10 December 2017 - 00:00 am

تعود منى زكي الممثلة المصرية إلى الدراما التلفزيونية بدور البطولة في مسلسل "وشوش وأقنعة"، حيث بدأت في قراءة السيناريو بعد عودتها من المشاركة في مهرجان دبي السينمائي.

وتدور أحداث مسلسل "وشوش وأقنعة" وهو من تأليف محمد رفيع في إطار اجتماعي، ويضم العمل شخصيات جديدة تشجيعا من سمير سيف مخرج المسلسل.

ويعيد مسلسل "وشوش وأقنعة" التعاون الثاني لها مع سمير سيف المخرج المخضرم بعد مسلسل "السندريلا"، الذي عرض في عام 2006 وشاركها في بطولة العمل يوسف الشريف غادة رجب مدحت صالح، لطفي لبيب مها أبوعوف.