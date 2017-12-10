“ذا فويس كيدز” ينطلق بـ “راجعين يا هوى”

دبي ـ الرياضية | Sunday, 10 December 2017 - 00:00 am

انـطـلق الموسـم الثاني من البرنامج العــالمي “ذا فويس كيدز” بصيغته العربيّة على MBC1و"MBC مصر"، بإشراف كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وتامر حسني النجوم المدرّبون الثلاثة، وبمشاركة واسعة من الأطفال الذي يحلمون بالوصول إلى العالمية والدخول إلى قلوب المشاهدين.

وبــدأت الحـــلقـة بأغنية "راجعين يا هــوى" للسيدة فيروز، التي أداها الأطفال معاً في مدينة الملاهي، وذلك قبل أن يكشف كل مدرّب عمّا يخطط له لإقناع الموهبة التي تعجبه بالانضمام إلى فريقه.

وفي هذا السياق، اعتبرت نانسي عجرم أن "الطفولة في العالم العربي لم تأخذ فرصتها للوصول إلى الضوء قبل هذا البرنامج"، فيما أشار كاظم الساهر إلى أن "أذهاننا تأخذنا إلى مشاهد الحرب والدمار لكن "the Voice Kids"، يعطي أملاً عندما نرى هؤلاء الأطفال يُظهرون هذه المواهب والروح الجميلة والثقة والإصرار".

أما تامر حسني فوجد أن أطفال "the Voice Kids" فتحوا آفافاً لأطفال آخرين على الحلم والسعي وراء تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، مهما كانت".