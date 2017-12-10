مزعل والحبيش وجمعة يشعلون "شعبيات المملكة"

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 10 December 2017 - 03:06 am

أحيا مزعل فرحان، وبدر الحبيش، وسعد جمعة، المطربون الشعبيون، أولى حفلات "شعبيات المملكة"، التي جرت مساء أمس الأول على مسرح الصالة الرياضية الخضراء في الرياض.

وبدأ الحفل بالعرضة السعودية، بعدها بدأ أقطاب الأغنية الشعبية في الغناء، حيث غنى سعد جمعة "يا ويلك يا ويلي" "بلا خطية" "حكم علي زماني"، وغنى المطرب بدر الحبيش "حبيب الروح" "من يحب اثنين" "تذكرني" "كل الحبايب"، وتفاعل الجمهور السعودي مع أغنياتهما التي أرجعتهم إلى ذاكرة الثمانينيات، والتي لا تزال حاضرة في أذهانهم.