دورتموند يستغني عن مدربه بوش لسوء النتائج

الألمانية - الرياضية | Sunday, 10 December 2017 - 14:38 pm

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأحد رسميا عن إقالة مدربه بيتر بوش بسبب تراجع النتائج.



وجاءت إقالة بوش بعد ستة أشهر فقط من توليه المسئولية وجرى استبداله بالمدرب الجديد بيتر شتويجر.



وسجل بوش المدرب السابق لأياكس أمستردام الهولندي بداية قوية في الموسم الحالي من الدوري الألماني ولكن تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي بجانب الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وضعته على حافة الإقالة.



وحصل بوش 54 عاما على تصويت بالثقة من قبل مجلس إدارة دورتموند الشهر الماضي ولكن مع استمرار تراجع النتائج لم يكن هناك مفر من إقالته.



وحقق دورتموند انطلاقة مثالية هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث تربع على صدارة ترتيب المسابقة فترة ليست بالقصيرة، قبل أن تتراجع نتائجه بشدة، ويعجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الثماني الأخيرة في البطولة حيث تعادل ثلاث مرات وخسر خمس مرات كان آخرها أمام ضيفه فيردر بريمن أمس السبت بهدفين مقابل هدف.



وتواصلت نتائج دورتموند المخيبة على الصعيد القاري أيضا، بعدما فشل في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع المسابقة مبكرا.



ويقاتل دورتموند الآن للحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم بالدوري الألماني، للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري الأبطال بعدما تراجع للمركز السابع في جدول الترتيب.



وكان بوش قد تولى تدريب دورتموند في الصيف الماضي خلفا لتوماس توخيل، الذي رحل عن الفريق إثر خلافه مع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي .