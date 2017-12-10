الحضري يختتم مهرجان أهداف التعاون في شباك الاتفاق

بريدة - الرياضية | Sunday, 10 December 2017 - 17:51 pm

عاد فريق التعاون إلى طريق الانتصارات بتغلبه على الاتفاق 4-0 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجل أهداف التعاون الحاجي كامارا ونايف هزازي وريكاردو ماتشادو في الدقائق 34 و77 والرابعة من الوقت بدل الضائع على الترتيب والحارس عصام الحضري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة من ركلة جزاء.



ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع محققاً فوزه الأول بعد تعادلين وهزيمتين، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير متلقياً هزيمته الثالثة على التوالي.



يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للتعاون هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للاتفاق هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.