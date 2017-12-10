الهلال "بطل الشتاء" بجولتين مؤجلتين

الرياض- الرياضية | Sunday, 10 December 2017 - 22:43 pm

توج فريق الهلال نفسه بطلاً للشتاء، بعد تعادله السلبي اليوم الأحد أمام فريق الفتح في ختام مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.



ورغم سيطرة فريق الهلال على مجريات اللعب ومحاصرته لفريق الفتح في وسط ملعبه لكنه فشل في استغلال كافة الفرص التي اتيحت أمام المهاجمين واكتفى بالحصول على نقطة واحدة.



ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، ولديه مباراتان مؤجلتان، كما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.



وينافس فريق الهلال على بطولة الدوري النادي الأهلي الذي يملك في رصيده النقطي 25 نقطة من 13 مباراة متأخرا بنقطتين عن الهلال الذي خاض 11 مباراة.