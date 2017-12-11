الاتحاد يتوج بذهب كرة المـاء

جدة ـ الرياضية | Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

انتزع فريق الاتحاد الأول لكرة الماء بطولة دوري كرة الماء السعودي، عقب فوزه على نظيره التهامي في المباراة الختامية التي جرت على مسابح الهيئة العامة للرياضة في جدة.

وتوج عمرو عطية، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الماء لاعبي الاتحاد بالكأس والميداليات الذهبية، بحضور حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد.

وجاء الأهلي في المركز الثاني، وحصل على الميداليات الفضية والقادسية في المركز الثالث.وحصل عادل المالكي على كأس أفضل لاعب في البطولة، وحسين الجيزاني كأس أفضل حارس، وكان الاتحاد حسم اللقب قبل نحو أربعة أيام عقب فوزه على الأهلي صاحب المركز الثاني.