85 طالبا يشاركون في ألعاب القوى

الدمام ـ أحمد البريك | Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

اختتمت فعاليات مسابقة بطولة ألعاب القوى في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، تحت رعاية الدكتور عبد الله الربيش مدير الجامعة، وبإشراف عمادة شؤون الطلاب، وشارك في البطولة الداخلية أكثر من 85 طالباً من مختلف الكليات، وتم التنافس على تسع مسابقات هي: ٥٠٠٠ م جرى ـ ١٥٠٠ م جرى ـ ٨٠٠ م عدو ـ ٤٠٠ م عدو ـ ٢٠٠ م عدو ـ ١٠٠ م عدو ـ الوثب الطويل ـ دفع الجلة من الثبات ـ رمي الرمح من الثبات.من جهته، أوضح الدكتور علي الدوسري عميد شؤون الطلاب، أن المسابقة في العاب القوى تأتي ضمن الفعاليات الرياضية التي تقيمها الجامعة بدعم مباشر من الدكتور عبد الله الربيش مدير الجامعة، وتحت رؤية المملكة 2030، ومن باب الترويح عن الطلاب وترغيبهم في ممارسة الرياضة والحرص عليها.