أمير الشرقية يكرم أمين الاتفاق السابق

الدمام ـ حسام النصر | Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، حسن الطمع، أمين عام نادي الاتفاق الرياضي سابقاً، بحضور فيصل الشهيل رئيس نادي النهضة السابق، وخليل الزياني نائب رئيس الاتفاق سابقا، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وثمن أمير المنطقة الشرقية الجهود التي بذلها الطمع، إبان عمله في المجال الرياضي لأكثر من 43 عاماً، مؤكداً أن تكريم الرواد في مختلف المجالات، هو حافز لمزيد من البذل والعطاء، وما تحلى به الطمع من سمعة طيبة، وجهد بذله، خلال فترة عمله لتطوير الرياضة السعودية من خلال نادي الاتفاق والمناصب الأخرى التي تولاها، وجهد يستحق الشكر والثناء.