الترجي في قمة التايكوندو

جدة ـ واس | Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

أقيمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الأولى للبومسي "ناشئين ـ شباب ـ أولى"، على صالة الكلية التقنية في جدة.

وواصل الترجي استحواذه على البطولات بعد أن حقق "47" نقطة، فيما حل في الوصافة الهدى بـ "31" نقطة وجاء كميت ثالثاً بـ "19" نقطة وحراء رابعاً بـ "8" نقاط.من جهته، أوضح ثامر السعران، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للتايكوندو أنه تم تدشين نظام التقييم الإلكتروني المباشر للاعبين المتنافسين في هذه البطولة، ما أظهر مرونة وسرعة إقامة المنافسات، داعياً الأندية إلى زيادة الاهتمام في فئة البومسي وعودتها للمنافسة بشكل أقوى وأكثر ندية بين فرق السعودية.