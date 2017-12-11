جدل وإثارة .. وأخيرا ابتسامة

الأحساء - عادل الدحيلان | Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

أكد الأرجنتيني دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مواجهة فريقه أمام الفتح مساء أمس لم يكن ينقصها إلا هز الشباك، وذلك بعد السيطرة التامة للاعبي فريقه على مجريات المباراة.وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام الفتح: "لست قلقا على وضع فريقي، نملك مباراتين مؤجلتين، وما حدث أمام الفتح يحدث في عالم الكرة، وهذا أمر طبيعي، نجح دفاع الفتح وحارسه في التصدي لكل كراتنا في ظل غياب إدواردو وخربين". وفي الختام، دخل الأرجنتيني دياز في جدل مع الزملاء الإعلاميين حول بعض النقاط التي أثاروها خلال المؤتمر الصحفي، لكن هذا الجدل انتهى بابتسامة منه وهو يجلس على طاولة المؤتمر.