الجبال: قدمنا مباراة بطولية وقتالية

الأحساء-عادل الدحيلان | Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

وصف التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم تحقيق نقطة وحيدة أمام متصدر الدوري الهلال بالغالية والثمينة، وذلك نظرا للظروف التي تعرض لها الفريق داخل الملعب، ومن ضمنها طرد البرازيلي بيدرو، إلى جانب الضغط الهلالي طوال المباراة "حسب وصفه".

وقال الجبال: "الفريق قدم مباراة بطولية وقتالية، وتحية لهم على هذه الروح، تمكنا من قفل كل المنافذ أمام وصيف بطل آسيا 2017، وتحقق لنا المراد، ولعل الانضباط التكتيكي للاعبين كان سمة رائعة، لذلك أحييهم على هذه الروح البطولية".