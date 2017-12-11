لا جزائيات.. وإلغاء هدف جحفلي صائب

| Monday, 11 December 2017 - 00:00 am

اعتبر سعد الكثيري المحلل التحكيمي الحصري لـ"الرياضية"، قراري الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، الذي قاد مواجهة الفتح والهلال أمس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، اللذين حدثا خلال الدقيقة 28 و87 باستمرار اللعب، وعدم احتساب جزائية لعلي الزقعان ولأسامة هوساوي قرارين صائبين وصحيحين 100 في المئة، مشيرا إلى أن المباراة من النوع السهل، ولم يواجه الطاقم الروماني صعوبة تذكر فيها.

وثمن الكثيري دور الحكم المساعد، الذي ألغى هدفا أحرزه مدافع الهلال محمد جحفلي عند الدقيقة 30، مشددا على أن اللاعب كان في وضع متسلل.



28 لا وجود لركلة جزاء لمهاجم الفتح الزقعان واستمرار اللعب قرار صحيح.



30 إلغاء هدف الهلال الذي سجله المدافع محمد جحفلي، والقرار صحيح لوجود اللاعب في موقف تسلل.



50 طرد لاعب الفتح بيدرو بالبطاقة الحمراء المباشرة، والقرار صحيح لمهاجمته الخصم بعنف.

71 إنذار لاعب الهلال الدوسري صحيح لمهاجمته بتهور.



87 لا وجود لركلة جزاء لمصلحة مهاجم الهلال أسامة هوساوي بعد ارتطام الكرة في يد مدافع الفتح لعدم وجود التعمد.