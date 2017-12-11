قرعة دور الـ16: سان جيرمان يصطدم بالريال وتشيلسي أمام برشلونة

الرياض - الرياضية | Monday, 11 December 2017 - 14:36 pm

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية، عن المواجهات التالية :



يوفنتوس الإيطالي × توتنهام الإنجليزي



بازل السويسري × مانشستر سيتي الإنجليزي



بورتو البرتغالي × ليفربول الإنجليزي



أشبيلية الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي



ريال مدريد الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي



شاختار دونيتسك الأوكراني × روما الإيطالي



تشيلسي الإنجليزي × برشلونة الإسباني



بايرن ميونخ الألماني × بشكتاش التركي



وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب الفرق المذكورة أولا وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 مارس المقبل.