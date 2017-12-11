لا تدفعني لنشر محادثات الواتس آب

حسين هتاش | Monday, 11 December 2017 - 15:11 pm

اندلعت مشادة بين الليبيري ويليام جيبور مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الزميل حواس العايد المحرر بصحيفة الرياضية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان العايد قد نشر خبراً مفاده أن اللاعب يرفض التوقيع على أي تعهد بعودته من رحلته لأمريكا لمتابعة حالة زوجته المرضية في الموعد المحدد.

وغرّد محترف النصر رداً على خبر نشره الزميل في صحيفته قائلاً: "توقف عن الأخبار الوهمية .. ليس جيداً أن تكذب بأخبار لا تعرفها".

ورد العايد على محترف النصر قائلاً: "من الطبيعي أن تدافع عن نفسك ولازلنا نتذكر عندما تركت الفريق في وقت صعب ورحلة بحجة وفاة والدتك التي تبين لاحقاً أنها متوفية منذ فترة ..ألم تكن تلك قصة كاذبة".

وهدد العايد ، محترف الفريق بنشر المراسلات بينهما عبر الواتس أب حيث قال :"لا أريد نشر محادثات الواتس أب لتعرف الجماهير الحقيقة".

المحترف الليبري ردّ عليه قائلاً :" أنشر الآن .. كذبة جديدة!".

وعلق الزميل العايد قائلاً : " لن أنشر المراسلات بيننا احتراما للعلاقة التي تربطني باللاعب حتى لو كذبني، وأخلاقي تمنعني من القيام بهذا التصرف وسأكتفي بنشر أي جديد يتعلق بالقضية في صحيفتي إذا طلب مني ذلك."