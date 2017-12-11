رسمياً: خليجي 23 في الكويت

الرياض- الرياضية | Monday, 11 December 2017 - 12:10 pm

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً في اجتماعه اليوم الاثنين، إقامة بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في دولة الكويت خلال الفترة من 22 الجاري إلى 5 يناير المقبل، بعد رفع الفيفا الإيقاف عن الاتحاد الكويتي الأسبوع الماضي.



وأصدر الاتحاد الخليجي بيانا رسميا أكد فيه أن المكتب التنفيذي قرر فى اجتماعه تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة الكويت للوقوف على جاهزيتها لاستضافة البطولة.



واعتمد المكتب التنفيذي القرعة التي جرت 25 سبتمبر الماضي بعد المشاركة الرسمية للكويت، والذي تم وضعه على رأس المجموعة الأولى بجانب السعودية والامارات وعمان، والمجموعة الثانية التي تضم قطر حامل اللقب والعراق واليمن والبحرين.



وأشار البيان إلى أن جدول المباريات سيتم الاعلان عنه قبيل انطلاق البطولة.