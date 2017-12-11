دياز يطلب من إدارة الهلال التعاقد مع "عموري"

الرياض- الرياضية | Monday, 11 December 2017 - 18:49 pm

وضعت إدارة نادي الهلال، الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، صانع ألعاب فريق العين الأول لكرة القدم، على رأس قائمة اللاعبين الذين تنوي استقطاب أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق الشهر المقبل.



وبحسب مصادر أوضحـــت لـ"الرياضية"، أن صناع القرار في النادي العاصمي اجتمعوا مع لاعبي الخبرة في صفوف الفريق الكروي لمناقشة اسم "عموري" ليلقى المقترح تأييداً واسعاً من قبل اللاعبين، في الوقت الذي طلب فيه الأرجنتيني دياز مدرب الهلال من إدارة النادي التعاقد مع صانع ألعاب ليكون بديلاً للأوروجوياني ماتياس، وأيد فكرة التعاقد مع "عموري".



وتشير المصادر نفسها إلى أن اللاعب أبدى موافقته مبدئياً على الانضمـام لصفـوف الفريق الهلالي الذي لعب في صفوف براعمه قبل أن ينتقل إلى الإمارات العربية المتحدة.



وأوضحت المصادر، أن دياز طلب من الهلاليين ضرورة الانتهاء من التعاقد مع قائد الفريق العيناوي ليكون بديلاً للدولي نواف العابد لاعب وسط الفريق الذي سيغيب خلال الفترة المقبلة لإجرائه تدخلاً جراحياً على موضع إصابته في العضلة الضامة، ومن ثم عمل برنامج تأهيلي مطول.



وينتظر أن تخاطب إدارة نادي الهلال نظيرتها في العين من أجل طلب التعاقد مع اللاعب رسمياً بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.