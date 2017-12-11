بدعم من آل الشيخ.. الأهلي المصري يواجه أتليتكو مدريد 30 ديسمبر

الرياض- الرياضية | Monday, 11 December 2017 - 19:10 pm

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين عن مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ودياً في 30 ديسمبر الجاري في ملعب برج العرب بالاسكندرية، بدعم كامل من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.



وذكر النادي أن الاحتفالية الخاصة ستكون رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية لدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم.



وأضاف بيان النادي المصري:" أتلتيكو مدريد سيكون بكامل نجومه في ملعب برج العرب".



ويتضمن المهرجان أيضاً العديد من الفقرات الفنية بمشاركة كوكبة من نجوم الفن وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي.