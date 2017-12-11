التعاون يفقد البيشي ومغربي

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

فرض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق التعــاون الأول لكرة القدم تماريـن استرجاعيــــة على اللاعبين الذين شاركوا أمام الاتفاق بصفة أساسية فـي اللقاء الذي كسبـه الفريق بأربعة أهداف دون رد في الجولـة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأدى باقي اللاعبــــين تمـارين اعتيادية تنوعت بين عمليات الإحماء والتمارين اللياقية وتطبيق بعض الجمل التكتيكية، استعداداً لمواجهة الفتح ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يشارك في التدريبات الثنائي جفين البيشي مدافع الفريق وزميله إسماعيل مغربي مهاجم الفريق إذ يعاني البيشي نزلة برد، فيما تسببت معاودة آلام القفص الصدري للمغربي في عدم مشاركته في التمارين إذ فضل الجهاز الطبي إراحتهما من التدريبات.

‏من جانب آخر، صرفت إدارة التعاون أمس راتب شهر للاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك بدعم من قبل المجلس التنفيذي. وقدم محمد القاسم رئيس النادي شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي على دعمهم المستمر للفريق.