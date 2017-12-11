اكتمال جاهزية خربين والحافظ قبل موقعة الأحد

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

‏منح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم لاعبي الفريق راحة عن التدريبات أمس الإثنين بعد لقاء الفتح أمس الأول الأحد في ختام الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفيــن، على أن يستأنـف الــفـريــــق تدريبــــاته عصر اليـوم الثلاثـــــاء؛ تحضـــــيرا لمواجهــــــة الفيحاء الأحد المقبل في ختام الجولة الرابعــة عشرة من الدوري.

من جـانب آخر، تأكــدت جاهــزيــــة الثنائــــــي الســـــوري عمر خــربين وعبدالله الحافظ لاعبي الفريق للمشاركة في لقاء الفيحاء المقبــــل بعـــد أن أنهيا برنامجهمـــا العـــــلاجـــي وتـقــــــــررت مشـــاركتـهمـــا في التدريبــــات الجمـــاعيــــة خلال اليـــومين المقبلين.