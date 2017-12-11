غياب المسلم.. واستمرار تأهيل أمورا

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

أدى لاعبــــو فريق الرائد الأول لكرة القدم عصر أمس حصة تدريبية، بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني بقيادة الروماني ماريوس سيبيريــا، وأدى المشاركون في مواجـهة الاتحاد الماضية مراناً استرجاعياً تركز على بعض التدريبات الخفيفة والجوانب العضلية.

‏في حين أجرى باقي اللاعبين تدريباتهم الاعتيــادية التي اشتملت على النواحي اللياقية والتكتيكية واختتمت بمناورة على نصف مساحــة الملعب، وذلك ضمن الاستعـــدادات لمواجهة القادسيــــة بعد غد الخميس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يشـــــارك في التمارين يحيى المسلــم مدافع الفريق لشعوره بآلام في موضع إصابته التي غادر على إثرها لقاء فريقه بالاتحاد، على أن يعود للتمــــارين اليوم الثلاثاء في حال تحسنــــت حالته الصحيـــة، في حين واصل البرازيلـي دانيـــــال أمورا برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف طبيب النادي.