الشهري يعيد ضحايا يسيتش

الدمام ـ حسام النصر | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

أعاد السعـــــودي سعد الشهري المدرب الجديد لفريق الاتفاق الأول لكرة القـــدم، ثلاثة لاعبين من الذين حولهم الصربي ميـــودراج يسيتش مدرب الفريق السابــق إلى التدريبات الفرديـة، وهم حسن الحبيب وأحمد الحبيب ويحيى عتين، وقرر الشهري الاستعانة بهم.

وكان يسيتش حولهم قبل أكثر من شهر إلى التدريبــات الانفــراديـة دون أسبــــاب واضحة. وتوقعـــت مصادر لـ"الرياضية" أن يتم استدعاء بقية اللاعبين المبعدين بقرارات انضباطية من المدرب، خلال اليومين المقبلين.

وكان يسيتــش يرفض أي نقاش من لاعبيه، وهو ما دفعه إلى إبعاد كل من الأرجنتيني ردريجوا ساليناس، ومحمد الصيعري وحســــن الحبيب وأحمد الحبيب ويحيى عتين وأيمن بخاري، بسبب نقاشهم له على الرغم من الحاجة الماسة إلى خدماتهم.

وحفلـت تدريبــات فريق الاتفاق أمس بمعنويات مرتفعة وتفاؤل كبير بعد التعاقد مع الشهري الذي قاد أول تدريب أمس الإثنين بحضور صالح خليفة عضو اللجنة الفنية استعداداً للقاء الأهلي الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهــرة" في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

من جانب آخر، ينتظر أن تقرر إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل الأسماء الفنية التي ستكون ضمن الجهاز الفني مع سعد الشهري بشكل رسمي.



الرويعي مساعدا

أشارت لـ "الرياضيـــة" مصادر إلى أن السعودي أحمد الرويعي سيكون مساعـــــداً للشهـــري بينما سيكــــون عبدالحكيم التويجري بشكل مؤقت مع الفريق الأول لحين استـئـنـاف دوري الأولمبــي، إذ سيكون التويجري مدرباً لأولمبي الاتفاق بينما أبقت الإدارة على صبري مع الفريق الأول مدرباً للياقة.



مغادرة يسيتش

من جهة أخرى، تقرر أن يغادر ميــــودراج يسيتش والجهاز الفني الصربي المرافق له غداً الأربعاء عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية لمغـــــــــــادرة الأراضــــــــي السعودية.