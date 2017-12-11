سييرا يقسم الاتحاديين والثلاثي يواصل التأهيل

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

غاب عمار النجار لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عن أول تدريبات الفريق تحضيراً لمواجهة الباطن السبت المقبل ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري السعودي للمحترفين.

وجاء غياب النجار بعد تلقيه خبر وفاة أحد أقاربه وتم السماح له من الجهازين الفني والإداري.

إلى ذلك، قاد التشيلـي خوزيه سييرا الحصة التدريبية للـفـريق الاتحادي أمس، والتي قسم اللاعبين خلالها إلى مـجـمـوعتين، الأولى ضـمت اللاعبين الأساسيين في مواجهة الرائد الأخيرة وأدت مراناً استرجاعياً وغادرت الملعب بعد ذلك، فيما أدى اللاعبون الآخرون تدريبات اعتيادية اشتملت على الجوانب اللياقية والفنية.

من جانبه، واصل المصري محمود كهربا لاعب الاتحاد برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف الجزائري بو جمعة المعد البدني الذي تعاقد معه حمد الصنيع رئيـس النادي أخـيراً، لتـحسين الجانب البدني للاعبين، وأجرى كهربا تـدريباً خاصاً صبـاحاً وأتبـعه بآخر مساءً مع المجموعة، فيمـا واصل الثنائي ياسين حمـزة، وبـدر النخلي برنامجيهما التأهيليين بحصتين صباحية ومسائية، وأجرى فهد الأنصاري مراناً صباحياً في أحد الأندية الخاصة.