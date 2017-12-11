الأهلي ممنوع من الراحة.. والسومة في العيادة

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

لم يمنح الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لاعبيه إجازة مساء أمس على الرغم من وصولهم في وقت متأخر من المدينة المنورة بعد الفراغ من مباراتهم أمام أحد ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام أحد حصتهم الاستشفائية على ملعب النادي فيما أجرت المجموعة الأخرى تدريبات اعتيادية في الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" قــادهــا ريــبروف استعـداداً لمواجهة الاتفاق في الدمام بعد غـد الخـميس ضـمن الـجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وركز ريبروف خلال الحصة التدريبية على النواحي اللياقية في البداية ثم قام بالتنويع بين التسديد والتمرير في المساحات الضيقة قبل أن يختتم التدريبات بمناورات صغيرة.

من جـهة أخرى، واصـل السوري عمر السومـة مهاجم فـريق الأهـلي أداء برنـامجه العلاجي في العيادة الطبية بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم حرمـته مـن اللعب فـي المباراة الماضية أمام أحد.