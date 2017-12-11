الاختراق من الأعماق.. خطة كارينيو أمام أحد

الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

أدى فـريـق الـشـبـــاب الأول لـكـرة الـقدم حـصة تدريبية أمس الإثنين على ملعب النادي الرئيس تحت قيــادة الأوروجــويــانــي دانــيــيـل كاريـنـيو مدرب الفريق، استعداداً للقاء فريق أحد الجمعة المقبلة ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانـطـلقت الـتـدريـبـات بحركات الإحماء والتسخين وتمرينات لياقية تحت قيادة جوالـنـزايس مدرب اللـياقة، عـقب ذلك قـسم كـارينيو اللاعـبين إلى مجمـوعتين حرص من خلالـهـما على تطبيق عدد من الجمل الفنية داخل مربعات في منتصف الملعب.

وأجرى كارينيو مناورة في منتصف الملعب تركزت على تنوع بناء الهجمة من العمق والأطراف، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات. من جهة أخرى، اجتمع الأمير خالد بن سعد عضو شرف نادي الشباب أمس مع إدارة النادي برئاسة أحمد العقيل للوقوف على كيفية سير العمل والعقبات والمشاكل التي يمر بها الفريق والتي أدت إلى تدني مستواه وبسببها لم يجن الفريق سوى 13 نقطة، وحرص بعد ذلك على متابعة الحصة التدريبية.