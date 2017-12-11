كوستاس يفتح ملف الهلال في الفيحاء

المجمعة ـ محمد السناني | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

فـتـح الأرجـنـتـيني جـوستـافو كوستاس مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ملف مبارة الهلال المقبلة والمقررة الأحد المقبل في ختام الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، إذ عاد لاعبو الفيحاء إلى التدريبات اليومية بعد الراحة التي منـحـها جوستافو لـهم عقب مباراة الباطن التي انـتـهت بفوز الفيحاء بثنائية نظيفة.

وأجرى الفـريق حـصة تدريبية عـصـر أمـس الإثـنين عـلى ملعب عبدالعزيز التويجري في مقر النادي، بدأت باجتماع جوستافو مع اللاعبين استعرض خلاله أداء الفريق في مباراة الباطن، ثم بدأ اللاعبون بالجري حول الملعب قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الأساسيين في المباراة الماضية إذ أدوا تمارين استرجاعية ولياقية خفيفة إضافة إلى بعض التمارين الترفيهية، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وأدوا تمارين لياقية في الصالة الرياضية تحت إشراف روبن ريباس مدرب اللياقة، ثم اختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، وأدى حراس المرمى تدريباتهم الخاصة تحت إشراف كلاوديو ميدينا مدرب الحراس. من جهة أخرى، قرر الجهاز الطبي إخضاع توفيق بوحيمد إلى تمارين فردية برفقة المعد البدني إثر شعوره بآلام في عضلة الفخذ فيما واصل عبدالعزيز المنصور برنامجه الإعدادي تحت إشراف الجهاز الطبي.