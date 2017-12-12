لجنة الانضباط توقف هوساوي وليوناردو مباراتين

الرياض - الرياضية | Tuesday, 12 December 2017 - 16:54 pm

أوقف اتحاد القدم السعودي ليوناردو دي سوزا لاعب فريق النادي الأهلي مباراتين لاعتدائه على لاعب فريق أحد في الجولة الماضية، كما أوقفت اللجنة عمر هوساوي مدافع النصر بالإيقاف مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في خسارة فريقه 3-2 أمام القادسية يوم السبت الماضي، فيما أوقفت البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الفتح مباراة واحدة بعد طرده أمام الهلال في الجولة الماضية.



وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي على النحو التالي:



1- إيقاف عمر هوساوي لاعب فريق نادي النصر الأول لكرة القدم (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة مالية (20,000 ريال)، لثبوت مخالفته للمادة (48/1/3) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك ضمن لقاء فريقه أمام القادسية السبت الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين.



2- إيقاف ليوناردو دي سوزا لاعب فريق نادي الأهلي الأول لكرة القدم (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة مالية (20,000 ريال)، لثبوت مخالفته للمادة (48/1/3) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك ضمن لقاء فريقه أمام أحد الأحد الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين.



3- إيقاف بيدرو جواو سانتوس لاعب فريق نادي الفتح الأول لكرة القدم (مباراة واحدة) وإلزامه بدفع غرامة مالية (10,000 ريال)، لثبوت مخالفته للمادة (48/1/2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك ضمن لقاء فريقه أمام الهلال الأحد الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين.



4- إلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة مالية (10,000 ريال) للتأخر في تسليم قائمة أسماء اللاعبين الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري عن الوقت المحدد، وذلك ضمن لقاء الفريق أمام التعاون الأحد الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين.



5- إلزام نادي أحد بدفع غرامة مالية (10,000 ريال) لتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النزول للملعب، وذلك ضمن لقاء الفريق أمام الأهلي الأحد الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين.



6- إلزام نادي الباطن بدفع غرامة مالية (10,000 ريال) نظير قيام الجماهير برمي (علبة مياه واحدة) تجاه الحكام، وذلك ضمن لقاء الفريق في الجولة المؤجلة الثلاثاء الماضي أمام النصر ضمن الدوري السعودي للمحترفين.