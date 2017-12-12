الأهلي المصري يدعو المولد وعموري لمواجهة أتلتيكو مدريد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 12 December 2017 - 16:20 pm

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الدعوة لستة لاعبين عرب للمشاركة مع الفريق في مواجهة أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري، والتي تقام تحت شعار "السلام"، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام هذه الاحتفالية الخاصة بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.



وأرسل النادي المصري الدعوات لكل من فهد المولد (الاتحاد السعودي)و أحمد خليل (الجزيرة الإماراتي)وعمر عبد الرحمن (العين الإماراتي)، وإسماعيل مطر (الوحدة الإماراتي) ،وسيد ضياء (الرفاع البحريني) ،وإسماعيل عبد اللطيف (المحرق البحريني).



وكان مجلس إدارة الأهلي المصري أعلن عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان (السلام)، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية بدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم.