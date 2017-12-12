إدارة الهلال: مشاركة العابد سليمة ونشكر اهتمام تركي آل الشيخ

الرياض- الرياضية | Tuesday, 12 December 2017 - 20:22 pm

أوضحت إدارة نادي الهلال اليوم الثلاثاء أن مشاركة الدولي نواف العابد لاعب الفريق الأول في المباريات الماضية، لا تؤثر على حالة اللاعب الطبية.



وذكرت إدارة الهلال عبر بيان بثته عبر صفحة النادي بتويتر، قالت فيه :" نواف العابد أخذ إبرة موضعية تعالج الالتهاب بداية شهر نوفمبر الماضي، بناء على توصية جيليس ريبول استشاري جراحة الأوتار الضامة الذي أكد بعد الكشف الطبي الدقيق والأشعة التي أجراها اللاعب في العاصمة الفرنسية "باريس" حاجته لإبرة موضعية.



بدورها، ثمنت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد اهتمام ومتابعة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وعادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي على حرصهم على سلامة نواف العابد.