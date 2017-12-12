مدرب "المواليد" يقود الأخضر في خليجي 23

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 12 December 2017 - 20:55 pm

استعان الاتحاد السعودي لكرة القدم بالكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب منتخب المواهب من مواليد السعودية، لقيادة المنتخب الأول في كأس الخليج المقبلة.



وأعلن الاتحاد اليوم، أسماء 24 لاعباً سيقودهم يورسيتش، استعداداً للبطولة التي تحتضنها الكويت بين 22 ديسمبر الجاري و5 يناير المقبل.

ويرأس نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد بعثة "الأخضر" إلى الكويت، فيما يتولى محيسن الجمعان إدارة المنتخب.



وتضم قائمة يورسيتش كلاً من عساف القرني، ومسلم آل فريج، وعبدالقدوس عطية، ومحمد خبراني، وعبدالله الشمري، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله العمار، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وهمام سالم عجاج، وسالم علي يحيى، وجابر عيسى محمد، وأحمد الفقي، وعبدالعزيز الجبرين، ونوح الموسى، ومحمد كنو، وخالد الكعبي، وأحمد الفريدي، وسلمان المؤشر، وعلي النمر، وعبدالرحمن الغامدي، ومختار فلاتة، وهزاع الهزاع، وفراس البريكان.



وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وقع 18 نوفمبر الماضي، عقداً مع يورسيتش وفريقه المساعد لتدريب منتخب المواهب من مواليد السعودية.