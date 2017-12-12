الإصابة تبعد بيزيلي عن الشباب

الرياض- الرياضية | Tuesday, 12 December 2017 - 22:32 pm

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الأرميني بيزيلي لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم في عضلة الساق يغيب على إثرها لمدة 10 أيام.



وسيخسر الشبابيون خدمات اللاعب الأرميني في مواجهة أحد الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.



على الصعيد الميداني، واصل الفريق الشبابي الأول تحضيراته على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي العاصمي تحت قيادة كارينيو، مدرب الفريق الشبابي. وذلك استعداداً للقاء أحد المقبل من الدوري المحلي.