أزمات العكايشي

| Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

ـ تأخرت مشاركته الأولى بعد انضمامه إلى الفريق في الجولة الثالثة للدوري، بسبب رفض النجم الساحلي إرسال بطاقته لعدم حصوله على مستحقاته.

ـ بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في أكتوبر 2016، رفض العودة إلى الاتحاد بسبب عدم حصوله على رواتبه، ما أدى إلى غيابه عن مباريات الفريق في الدوري أمام التعاون والشباب والهلال ضمن الجولات الخامسة والسادسة والسابعة.

ـ في أكتوبر أيضًا دارت قضية بينه وبين نادي الترجي بسبب مستحقات قديمة، وكسبها العكايشي.

وألزمت لجنة الاستئناف التونسية نادي الترجي بدفع 346 ألف دينار للاعب.

ـ في مايو 2017 وجه كلمات قاسية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد أن وصفه الأخير بالمحب للمال.

ـ في مطلع يونيو 2017 استبعده نبيل معلول مدرب تونس من معسكر المنتخب لأسباب انضباطية، مؤكدًا أنه لن يضمه مجددًا حتى لو لعب دون مهاجمين، قبل أن يعيده في سبتمبر.

ـ في يوليو 2017 تأخر عن الانضمام إلى معسكر الاتحاد في بولتون الإنجليزية، بسبب زفافه ومشكلة في إصدار التأشيرة.

ـ في يوليو 2017 صدر قرار من "فيفا" يلزم الاتحاد بدفع مستحقات النجم الساحلي الخاصة بصفقة العكايشي.

ـ في أغسطس 2017 تعرض لتمزق في الفخذ أبعده عن الفريق لأكثر من أسبوعين.

ـ في أكتوبر 2017 ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل بعد الخسارة بثلاثية أمام الأهلي، وهو ما أجبر وكيله على نفيها.

أبرز محطاته

ـ تسجيل هدف الاتحاد في مرمى الهلال بكلاسيكو الجولة الـ20 الموسم الماضي، قبل أن يرد الأزرق بثلاثية.

ـ المساهمة في فوز الاتحاد بكأس ولي العهد الموسم الماضي.