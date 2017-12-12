عسيري والعمري يوقفان ليوناردو وهوساوي

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عقوبة الإيقاف مباراتين على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لاعتدائه على موسى عسيري مدافع أحد خلال تعادل فريقه 2ـ2 مع أُحد في الدوري الأحد الماضي.

ودفع البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع عسيري ليصطدم بعز الدين دوخة الحارس ما تسبب في إصابته. وأحرز ليوناردو سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم لكن الأهلي يمر بفترة سيئة إذ حقق فوزاً واحداً في مبارياته الخمس الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر الذي تتبقى له مباراتان.

كما عوقب عمر هوساوي مدافع النصر بالإيقاف مباراتين لضربه حسن العمري لاعب القادسية دون كرة في المباراة التي خسرها فريقه 2ـ3 أمام القادسية السبت الماضي وتغريمه 20 ألف ريال. وسيتم إيقاف البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الفتح مباراة واحدة بعد طرده في التعادل دون أهداف مع الهلال.