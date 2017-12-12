عطيف وعموري وياسر يتصدرون اهتمامات الهلال

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

وضع مجلس إدارة الهلال عدداً من الملفات على قائمة اهتماماته الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بناء على التقارير الفنية للأرجنتيني رامون دياز مدرب الأزرق.

وتصدر تجديد عقد عبدالله عطيف لاعب الوسط الملفات الهلالية على اعتبار أنه يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

وأبلغت "الرياضية" مصادر خاصة في وقت سابق أن عبد الله عطيف، وافق على توقيع عقد جديد مع النادي لمدة 3 مواسم. وسيحصل على الحد الأعلى لنظام الاحتراف البالغ 1.8 مليون ريال سنوياً إضافةً إلى مقدم عقد يصل إلى نحو 7.5 مليون ريال.

كما يبرز بين الملفات الزرقاء التعاقد مع الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" بدلاً عن الأوروجوياني ماتياس بريتوس. وستفتح الإدارة أيضاً ملف تجديد عقد ياسر الشهراني مدافع الفريق الذي ينتهي عقده بعد أقل من سنة، إذ تسعى الإدارة الزرقاء لتأمين المبالغ المادية الكافية لهذه الالتزامات قبل حسمها تباعاً بعد أن أصبحت ضمن أولوياتها.